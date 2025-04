São Paulo x Náutico: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo encara o Náutico, no Morumbis, pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

O São Paulo terá pela frente o Náutico, nesta terça-feira (29/4), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor inicia sua caminhada em busca do seu segundo título na competição e com uma sequência de nove partidas sem perder. Já o Timbu passou por duas fases anteriores no torneio, batendo o Santa Cruz-RN e o Vitória, para poder encarar o clube paulista agora.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o São Paulo

O Tricolor vem de nove jogos sem perder, mas a sequência conta com sete empates e apenas duas vitórias. Visando o desgaste dos atletas, Zubeldía poupou alguns jogadores contra o Ceará, que começaram o duelo no Castelão no banco de reservas. Assim, o treinador deve ter força máxima para abrir vantagem no Morumbis. Contudo, Oscar (posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Arboleda (sobrecarga), Pablo Maia (tornozelo direito) e Calleri (ruptura no LCA do joelho esquerdo) seguem como desfalques. Em contrapartida, existe a expectativa que Lucas Moura volte a ser relacionado e ganhe alguns minutos contra o Timbu.

Como chega o Náutico

O Timbu foi derrotado pelo CSA por 2 a 1 atuando em Alagoas. Aliás, após três jogos, os pernambucanos ainda não venceram nessa edição da Série C e estão na zona de rebaixamento. Assim, a diretoria do clube, após a estreia com revés, anunciou a saída de Marquinhos Santos do cargo de treinador, substituído por Hélio dos Anjos. Para o duelo contra o Tricolor, o novo comandante terá o retorno do lateral-direito Marcos Ytalo e poderá realizar a estreia do atacante Kelvin. Em contrapartida, João Maistro e Igor Pereira deixaram o campo com dores, no último compromisso da equipe e serão reavaliados.

SÃO PAULO X NÁUTICO

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data-Hora: 29/4/2025 (terça-feira), às 21h30(de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

NÁUTICO: Muriel; Buiú, João Maistro (Rayan), Carlinhos e Luiz Paulo; Marco Antonio (Igor Pereira), Patrick Allan e Auremir; Kelvin, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.