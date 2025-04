Palmeiras anuncia renovação de contrato de Luighi

Luighi disputou 12 jogos com a camisa do Palmeiras e marcou dois gols - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (28) a renovação de contrato do atacante Luighi. O cria da base estendeu seu vínculo por mais quatro anos, indo até 2029. O jogador completará 19 anos na próxima quarta-feira (30) e está no Verdão desde 2016.

“Estou muito feliz com essa renovação de contrato. É a realização de um sonho para qualquer garoto da Base, qualquer garoto que veio de baixo como eu. Agora é dar continuidade. Estou muito feliz aqui no Palmeiras. Passa na cabeça uma história de tudo o que eu passei. Eu só tenho a agradecer ao meu pai e ao Palmeiras por sempre acreditarem em mim”, afirmou Luighi.

Uma das principais joias da base, Luighi estreou pelo time profissional do Palmeiras em 2024, na partida contra o Bahia. Até aqui, o atacante disputou 12 jogos e marcou dois gols pela equipe principal. Em 2025, chegou a ganhar mais espaço no começo da temporada, mas ficou para trás com a chegada de reforços.

Luighi ganhou destaque durante a disputa da Libertadores Sub-20. Na partida contra o Cerro Porteño, o jogador recebeu ofensas racistas de torcedores do clube paraguaio. Depois do jogo, não se intimidou na entrevista e fez um desabafo emocionante, dando uma repercussão mundial ao caso.

