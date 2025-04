Fluminense x Aparecidense: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da primeira derrota de Renato Gaúcho, diante do Botafogo, o Fluminense volta suas atenções para a disputa da 3ª fase da Copa do Brasil. Assim, nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com a Aparecidense (GO) pelo jogo de ida, no Maracanã. A volta acontece dia 21 de maio, às 19h30, no Serra Dourada.

Dessa forma, vale lembrar que o Tricolor eliminou o Águia de Marabá, em uma goleada por 8 a 0, e o Caxias, nas duas primeiras fases do torneio nacional. O time goiano, por sua vez, passou pelo Votuporanguense, nos pênaltis, e pelo Cascavel.

Onde assistir

A partida desta terça-feira (29) terá a transmissão do Prime Vídeo, serviço de streaming da Amazon.

Como chega o Fluminense

O Tricolor terá alguns desfalques novamente. Entre eles, estão Riquelme, com uma entorse no joelho esquerdo, assim como Isaque, que teve um problema semelhante, só que no joelho direito. Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito, enquanto o goleiro Pitaluga se recupera de um problema em uma das mãos e Thiago Silva na coxa direita. Por outro lado, Gabriel Fuentes e Guga já treinam com bola e devem pintar entre os relacionados. O colombiano, Nonato e Keno podem ganhar as vagas de Renê, Bernal e Canobbio.

Como chega o Aparecidense

O time comandado pelo ex-jogador Lucio Flávio não contará com Higor Leite, que teve uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda, e Pedrinho, que está em transição após uma contratura muscular no quadríceps. Nesse sentido, a equipe chega com moral depois do susto da briga contra o rebaixamento no Campeonato Goiano. Desde então, acumula uma invencibilidade de cinco partidas e ficou no empate com o Mixto por 0 a 0 na rodada mais recente da Série D do Brasileirão e ocupa a quarta posição do Grupo A5.

FLUMINENSE X APARECIDENSE

Copa do Brasil – Jogo de ida da 3ª fase

Data e horário: 29/4/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

APARECIDENSE: Matheus Alves; David Junio, Vanderley, Wellington Carvalho e Xavier; Dyego, Allef e Juninho; João Marcos, Kaio Nunes e Stéfano Pinho. Técnico: Lúcio Flávio.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

