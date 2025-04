Maringá x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG visita o Maringá nesta terça-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids. O time paranaense, vice-campeão do Estadual, está invicto há 11 partidas e na terceira colocação da Série C. Por outro lado, a equipe mineira está no Z4 da Série A e venceu apenas um jogo nas últimas cinco partidas. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Prime Video.

Como chega o Maringá

Invicto há 11 partidas na temporada, o time paraense vive bom momento. Inclusive, está na terceira colocação da Série C, com duas vitórias e um empate até aqui. Para chegar à terceira fase da Copa do Brasil, o Maringá eliminou o Juventude na primeira rodada e, posteriormente, o União.

A equipe, agora, quer aproveitar o momento instável do Galo, além do fator casa, para largar na frente do duelo. Para isso, o técnico Jorge Castilho terá força máxima, afinal, Ronald, que estava suspenso no último jogo do time, pela Terceira Divisão, retorna à titularidade. Por outro lado, Iago Santana segue em recuperação após lesão no joelho.

Como chega o Atlético-MG

Após eliminar o Tocantinópolis na primeira rodada, além do Manaus na segunda, o Galo vai para mais um desafio na Copa do Brasil. O Alvinegro precisa reencontrar o caminho das vitórias na temporada, afinal, vem de dois empates consecutivos e venceu apenas duas partida nos últimos dez jogos.

Para o duelo, o técnico Cuca conta com o retorno de Igor Gomes e Brahian Palacios. Porém, apesar dos reforços importantes, a lista de desfalques segue extensa. O Atlético confirmou uma nova lesão de Alan Franco, sem previsão de retorno. Além disso, Gabriel Menino, Lyanco, Cadu, Caio Maia, Júnior Santos e Guilherme Arana também seguem em recuperação.

MARINGÁ X ATLÉTICO-MG

Copa do Brasil – Terceira Fase – Jogo de Ida

Data e horário: 29/04/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

MARINGÁ: Rafael William; Tito, Vilar e Max Miller; Cristovam (Raphinha), Ronald, Buga, Léo Ceará e Negueba; Matheus Moraes e Maranhão. Técnico: Jorge Castilho

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Rômulo, Junior Alonso; Fausto Verae e Rubens; Gustavo Scarpa, Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

