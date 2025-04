Anselmo Ramon faz seu primeiro gol pelo Goiás, que vence e sobe na Série B

Com o brilho de Anselmo Ramon, o Goiás conseguiu um ótimo resultado nesta segunda-feira, 28/4, no jogo que fechou a 5ª rodada da Série B do Brasileirão. Afinal, mesmo fora de casa, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, venceu o Botafogo por 1 a 0. O veterano Anselmo Ramon, recém-contratado, definiu, marcando seu primeiro gol com a camisa do time goiano. Foi resultado justo para uma equipe ligeiramente melhor e que criou mais oportunidades claras.

Com a vitória, o Goiás dá um salto na tabela, chegando a dez pontos e ocupando a quinta colocação. Mas está com a mesma pontuação de Vila Nova e Coritiba (que estão dentro do G4, a zona de acesso) e apenas um ponto atrás dos líderes Avaí e CRB. Entretanto, o Botafogo, que decepcionou o pequeno público presente no Santa Cruz (apenas 1.655 pessoas), soma apenas dois pontos e está na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

Como foi a vitória do Goiás e o 1º gol de Anselmo Ramon

O equilibrado primeiro tempo terminou com o placar em branco. O jogo foi muito focado no meio de campo, com cada um dos times lamentando grandes oportunidades perdidas. Para o Botafogo, uma boa trama coletiva aos 30 minutos terminou com um belo chute de fora da área de Rafael Milhorim, que obrigou o veterano goleiro Tadeu a fazer uma ótima defesa, espalmando a bola. Já pelo Goiás, Wellington Matheus recebeu pela direita, de Pedrinho saiu da marcação e chutou por cima, muito perto do gol.

Aos 40, Anselmo Ramon recebeu, tocou para Pedrinho pela esquerda.Em seguida, correu para a área para receber de volta e tocar para o fundo da rede. Sem chance para o goleiro Victor Souza. Foi o seu primeiro gol com a camisa do Goiás. Mas o Botafogo teve tudo para empatar ainda no primeiro tempo. Jeferson cruzou, Tadeu falhou incrivelmente ao sair na bola. Mas Pablo Thomaz, com o gol vazio, se esticou para chutar de primeira e mandou fora.

No segundo tempo, o Goiás ficou na defesa. Quando tinha a bola, diminuía a velocidade e fazia um jogo tranquilo. Contudo, o Botafogo, mesmo com maior posse, finalizava mal, quase todas longe do gol. Começou a assustar apenas nos minutos finais. Porém, quase levou o segundo gol, quando Arthur Caíke, livre chtou em cima do goleiro Victor Souza. Enfim,após duas rodadas tropeçando, o Esmeraldino manteve a postura e voltou a encostar na zona de acesso. Já o Bota teve de escutar a torcida vaiar e gritar “time sem vergonha” .

Jogos da 5ª rodada da Série B

Quinta-feira (24/4)

Novorizontino 2×1 Athletico-PR

Sexta-feira (25/4)

Criciúma 1×1 Remo

Vila Nova-GO 1×0 Chapecoense

Sábado (26/4)

Coritiba 2×0 Operário-PR

Avaí 3×0 América-MG

Domingo (27/4)

Athletic-MG 2×1 Volta Redonda

Amazonas 1×1 Atlético-GO

Paysandu 1×1 CRB

Cuiabá 1×0 Ferroviária

Segunda-feira (28/4)

Botafogo-SP 0x1 Goiás

