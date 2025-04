Grêmio busca empate com Internacional no Brasileirão feminino

Em clássico movimentado em Novo Hamburgo, Grêmio e Internacional empataram em 2 a 2 nesta segunda-feira (28), no Estádio do Vale, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. As atacantes Belén Aquino e Julieta Morales marcaram para o Inter, enquanto a meia Camila Pini buscou, por duas vezes, o empate para as Mosqueteiras.

Com o resultado, o time comandado por Jorge Barcellos segue sem vencer no torneio e se vê em situação complicada na tabela. Com apenas três pontos, ocupa a 14ª posição, a dois pontos da zona de rebaixamento. O Tricolor Gaúcho também não está na parte de cima da tabela, mas um pouco mais confortável, aparece na 12ª colocação, somando sete.

O jogo

As visitantes sairam na frente do placar logo dois minutos de jogo, com Belén Aquino. De atacante para atacante, Julieta desarmou adversária, serviu a uruguaia, que marcou um belo gol. Após a assistência, aos 12, Julieta tentou marcar e, em finalização de fora da área, a bola carimbou o travessão. As Mosqueteiras empataram a partida aos 20, em cobrança de falta de Camila Pini.

Porém, as Coloradas quase não esperaram a comemoração e voltaram à frente do placar quatro minutos depois. Dessa vez, Julieta dominou dentro da área e balançou as redes. Apesar da maior posse de bola do Grêmio, com 58%, o Internacional foi mais eficiente na primeira etapa ao marcar dois gols nas duas finalizações no jogo.

Para a segunda etapa, o Colorado voltou novamente no ataque. Assim, Marzia teve a primeira chance, mas Raíssa defendeu. O Grêmio respondeu com Maria Dias, que também finalizou no alvo, porém, para a defesa de Mayara Nabosne.

As donas da casa assustaram aos 10 minutos, com bola na trave de Camila Pini, após tentativa de gol por cobertura. Mas aos 34, finalmente saiu o gol da camisa 7 do Tricolor. No lance, a jogadora recebeu cruzamento de Raissa Bahia e marcou de cabeça para garantir o empate no placar. Já no fim da partida, aos 50 minutos, Dani Barão foi expulsa ao receber o segundo cartão amarelo por falta.

Agenda

Pela oitava rodada do Brasileirão feminino, o Inter recebe o Real Brasília na próxima quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio dos Eucaliptos. Por outro lado, o Imortal visita o Corinthians no mesmo dia, no Estádio Alfredo Schürig, às 19h.

