Santos acerta contratação de Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite

Um dia depois da derrota para o Bragantino, o Santos agiu rápido e acertou a contratação de Cléber Xavier. O antigo auxiliar de Tite chega ao clube para ocupar o cargo deixado por Pedro Caixinha. O Peixe será a primeira equipe que o técnico comandará em sua carreira.

Além de Xavier, chegam outros profissionais que trabalhavam com Tite. O filho do ex-treinador da Seleção, Matheus Bachi, será o auxiliar, e Fábio Mahseredjian o preparador físico. A experiência dos três profissionais com Neymar, na Seleção, também contou para a negociação. Tite, por sua vez, deu uma pausa em sua carreira para cuidar da sua saúde mental, mas liberou quem trabalhava com ele para o mercado.

Cléber Xavier tem 61 anos e trabalhava com Tite desde 2001, quando a dupla atuava no Grêmio. No ano passado, encerrou a parceria de mais de duas décadas para tentar sua carreira como treinador e terá sua primeira oportunidade.

Além dos antigos parceiros de Seleção, Xavier terá César Sampaio na comissão técnica. O treinador interino dos últimos jogos segue como auxiliar permanente do Santos.

