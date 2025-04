NBB: Brasília perde do São Paulo em casa e se complica nos playoffs

Derrotado no jogo 2 para o São Paulo, Brasília precisa de três vitórias consecutivas para seguir vivo nos playoffs do NBB - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

O retorno do Brasília aos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB) virou drama. O time candango perdeu novamente para o São Paulo, desta vez por 54 x 69, no Nilson Nelson, pela segunda partida das oitavas de final, e está na beira da eliminação. Mesmo jogando em casa com o apoio da torcida, os brasilienses buscaram a reação tarde demais no confronto e aumentaram para 14 partidas o jejum sem vencer os paulistas na liga. Será preciso ganhar três vezes seguidas para seguir vivo no mata-mata.

Contando o fim da temporada regular, são sete derrotas consecutivas do Brasília na atual edição do NBB. Em uma noite para esquecer do ataque da equipe da capital, o maior pontuador foi o armador Lucas Lacerda, com 17, seguido por outros 12 do ala Gemadinha. Uma das principais armas ofensivas do plantel, o estadunidense Anton Cook marcou somente 2 pontos, com uma cesta convertida em oito tentadas. Do outro lado, Malcolm Miller foi o cestinha do duelo com 18 pontos, acompanhado de mais 11 pontos e 7 rebotes do brasiliense Paulo Lourenço, responsável por lances importantes quando o São Paulo estava na defesa.

“Sou sempre muito grato por Brasília e sou feliz estando aqui, então jogar dando meu máximo em quadra é a melhor forma de mostrar respeito. Hoje a gente fez isso. Fizemos o que estava planejado defensivamente, conseguimos correr no ataque para aproveitar as bolas e tirar o ritmo ofensivo do Brasília. Agora é jogo a jogo e precisamos nos preparar para outra batalha, não adianta vir tranquilo achando que tem algo ganho”, disse Paulo ao Correio.



Muitos fatores explicam a derrota, a começar pelo aproveitamento de apenas 28% nos arremessos totais. Além disso, os comandados do técnico Dedé Barbosa não tiveram resposta para conter o jogo do adversário dentro do garrafão e reflexo disso foram os 65% de chutes convertidos pelos visitantes no interior do perímetro. Para fechar a receita, foram muitas faltas de bloqueio e desperdícios de posse de bola que minaram qualquer tentativa de reação dos donos da casa.

Com o resultado, a situação do Brasília nos playoffs azedou de vez. O jejum sem bater o São Paulo no NBB aumentou para 14 jogos e os paulistas abriram 2 x 0 de vantagem na série. Para reverter o cenário, os brasilienses precisam vencer os próximos três duelos, a começar pela terceira partida, marcada para quarta-feira (30/4), às 20h15, no Nilson Nelson.

Se for necessário um quarto encontro, será em São Paulo, no sábado (3/5). Caso os representantes da capital federal consigam a recuperação, o jogo 5 é no quadradinho, em 6 de maio. O classificado encara nas quartas de final o vencedor do confronto entre Paulistano e Bauru.

O jogo

A partida começou e o Brasília parecia estar em uma frequência diferente da do adversário, que aproveitou a intensidade para construir o placar. Reflexo disso foi a sequência que começou com um toco de Paulo em Anderson, seguido por uma cesta difícil de Ansaloni e depois uma bola de três de Miller que fizeram o São Paulo abrir vantagem logo cedo. Os candangos melhoraram com a entrada de Gemadinha, mas não foi o suficiente para impedir que a parcial terminasse 13 x 24 para os visitantes.

O time da casa esboçou uma reação no início do segundo quarto, acertando chutes de fora e forçando erros dos visitantes. No entanto, o São Paulo não demorou a reassumir o controle. Se os candangos acertavam uma tentativa do perímetro, os paulistas respondiam na mesma moeda e foram para o intervalo na frente por 22 x 41.

Na volta dos vestiários, a defesa do Brasília melhorou, tanto é que o adversário mal conseguiu sequer tentar arremessos. Foram apenas sete durante todos os 10 minutos, além de três lances livres. Ainda assim, o time do DF não conseguiu aproveitar para encurtar a desvantagem, principalmente pelos 10% de acerto do perímetro (1 de 10), e foi para a última parcial atrás por 16.

Com o relógio como inimigo, os candangos precisaram tentar acelerar o ritmo da partida, mas o São Paulo fez valer a experiência para gastar o tempo. Sem sobrevida, o Brasília não conseguiu reverter o prejuízo e terminou derrotado por 54 x 69.