Cruzeiro sonda Lucas Ferreira, que deve renovar com São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (28), após o empate contra o Ceará, com direito a festa no CT da Barra Funda. O atacante Lucas Ferreira, que vem ganhando espaço nos últimos jogos, completou 19 anos.

O jogador, que possui contrato com o Tricolor até julho de 2028, já recebeu uma proposta para estender o seu vínculo e analisa a situação. A duração não é um problema, mas sim as questões financeiras. Com 11 jogos pelo time principal e um gol marcado, Lucas Ferreira ainda recebe R$ 20 mil por mês, mesmo salário dos tempos de categoria de base. Além disso, a multa do atacante é acessível para o mercado nacional.

Com isso, alguns clubes já demonstraram interesse pelo atleta. O Cruzeiro já entrou em contato direto com a família do jogador e ofereceu R$ 40 milhões para contratar o jogador na próxima janela. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola.

Agora, com a sondagem, o São Paulo acelera o processo para renovar o contrato de Lucas. O clube vê no jogador um enorme potencial de venda para a Europa nas próximas janelas, o que pode ajudar nas contas neste momento de crise financeira

