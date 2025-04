Conselho do Corinthians identifica aumento quase bilionário em dívidas e reprova contas de Augusto Melo

O Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou, nesta segunda-feira (28), as contas do primeiro ano da gestão de Augusto Melo na presidência do clube. O placar final contra o balanço apresentado na semana passada terminou em 130 a 73, com seis abstenções, em votação realizada no Parque São Jorge.

Os conselheiros seguiram o parecer do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação, Cori, que também recomendaram a reprovação das contas. De acordo com o relatório divulgado pelo segundo órgão, o clube teve um aumento nas dívidas em R$ 829 milhões. O valor é contestado pela diretoria.

Além disso, o Cori reclamou da ausência de balanços mensais e de documentos solicitados para a avaliação, como o contrato de Memphis Depay.

Com a reprovação das contas, o fantasma do impeachment volta a atormentar Augusto Melo. De acordo com o estatuto do Corinthians, a negativa pode ser um dos motivos para a abertura de um processo. Com uma avaliação negativa, o dirigente corre risco de perder o cargo e ficar inelegível por dez anos.

