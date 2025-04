Sporting dribla apagão na Europa e mantém atividades no CT

Um apagão de grande proporção atingiu diversos países da Europa nesta segunda-feira (28), entre eles Portugal e Espanha. A interrupção repentina no fornecimento de energia até o fechamento desta matéia nao tinha claro o que motivou o caos, o maior apagão em 20 anos na Europa. Isso comprometeu serviços essenciais, afetou sistemas de transporte e gerou atrasos em várias cidades, alterando a rotina dos cidadãos.

Apesar do cenário de caos em grande parte do continente, o Sporting, de Portugal, manteve suas atividades normalmente. Na Academia Cristiano Ronaldo, as categorias de base seguiram com seus treinos planejados, enquanto os lesionados continuaram suas atividades de recuperação, sem sofrer qualquer impacto pela falta de energia.

O time principal do Sporting, porém, não estava presente. Afinal, o elenco recebeu dois dias de folga após a goleada sobre o Boavista, por 5 a 0, no Estádio do Bessa. As informações são do portal “A Bola”.

O Estádio José Alvalade também não teve sua rotina alterada. Assim que o apagão aconteceu, os geradores foram acionados, garantindo energia suficiente para que reuniões e outros compromissos administrativos fossem realizados conforme o cronograma.

Com essa estrutura de emergência funcionando perfeitamente, o Sporting, então, conseguiu manter o planejamento para o duelo contra o Gil Vicente, que acontece no próximo domingo, sem qualquer prejuízo, em contraste com a paralisação vivida em outros setores do país.

