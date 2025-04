Justiça nega pedido de Neymar para censurar podcast

A Justiça de Santos negou os pedidos da família de Neymar sobre a censura do podcast produzido pela “UOL”, que investiga a trajetória da carreira do jogador e do seu pai, Neymar da Silva Santos. Eles pediram para a publicação ser vetada e que tivessem 30 dias para avaliar o material. Contudo, a ação foi negada.

O podcast revela como Neymar pai construiu um império bilionário em torno do talento e da imagem do filho, fazendo dele não apenas um jogador de renome mundial, mas uma megacelebridade. A ação foi ajuizada no dia 20 de abril, durante o plantão de Páscoa, no entanto, foi negada no dia seguinte.

Segundo o estafe do atacante, eles não haviam sido procurados em tempo hábil para darem sua versão da história. Entretanto, a história não procede. Após o primeiro veto, a família fez um novo pedido, no dia 22. Desta vez, no entanto, queriam o conteúdo de todos os episódios, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. A Justiça, mais uma vez, negou.

Após a segunda negativa, a família de Neymar protocolou o pedido de desistência da ação. Segundo a Justiça, “não há qualquer fundamento legal para a pretensão deduzida na petição inicial, consistente em obter acesso a conteúdo antes da respectiva divulgação, seja para simples análise, muito menos para aprovação, ainda que a vida e negócios dos interessados seja o objeto dele”.

