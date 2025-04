Joias do Fluminense devem voltar antes do Mundial

O Fluminense pode ter o retorno de três joias antes do Mundial de Clubes. O trio Riquelme, Isaque e Matheus Reis está em fase final de recuperação de lesões nos joelhos e devem ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho em breve. Aliás, o treinador é conhecido por dar oportunidades para jovens de base e isso pode solucionar problemas no Time de Guerreiros.

Riquelme e Isaque já estão em fase final de tratamento. Ambos sofreram uma entorse no ligamento colateral medial e já estão treinando com bola, no campo. Contudo, ainda não foram liberados para treinar com o grupo, o que deve acontecer a partir da próxima semana. Entre eles, Riquelme ganhou espaço no time principal e chegou a ser titular com Mano Menezes.

Primeiro nascido em 2007 a estrear pelos profissionais, ainda em dezembro do ano passado, Isaque não conseguiu se firmar durante as oportunidades no Carioca. Enquanto Riquelme se machucou durante treinamento no dia 18 de março, no CT Carlos Castilho, o atacante se lesionou durante partida do sub-20, no dia 19. Ele, no entanto, também treinava com o grupo principal.

Matheus Reis, por sua vez, sofreu a pior lesão. O jogador, que também possui cidadania mexicana, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, em novembro do ano passado. Portanto, teve que passar por cirurgia, diferentemente dos outros dois, e tem um processo mais demorado. Entretanto, deve avançar para os treinos no campo a partir da próxima semana, segundo o “ge”.

Trio do ‘bilhão’

Matheus Reis, Riquelme e Isaque formavam o ataque da famosa “Esquadrilha 07”. A multa rescisória dos três, somadas, dá quase R$ 1 bilhão. A geração nascida em 2007 foi apelidada dessa forma por ter somente “avião”, como o trio e outros nomes que já figuram no profissional do Fluminense, assim como Wallace Davi e Wesley Natã, sendo este último o “intruso” e “caçula”, de 2008.

Uma das gerações mais badaladas de Xerém, a “Esquadrilha 07” se tornou a primeira da história do Fluminense a conquistar o Brasileirão e Copa do Brasil de uma categoria no mesmo ano. O feito foi alcançado no sub-17, no ano passado. Assim, superou a “Geração de Ouro” e a “Geração dos Sonhos”, que revelaram nomes como André, Martinelli, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Martins, entre outras joias.

Em 2022, ainda pelo sub-15, a “Esquadrilha 07” venceu 27 de 34 jogos e sofreu apenas uma derrota, além de marcar 95 gols e sofrer só nove. Dessa forma, conquistou todos os quatro torneios que disputou. Já no ano passado, os Moleques de Xerém estrearam na categoria sub-17 e conquistaram a Copa do Brasil e Brasileirão sub-17.

