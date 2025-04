Gabigol vive expectativa de reencontro com o Flamengo em mau momento

Gabriel Barbosa tem seu nome marcado na história do Flamengo. No Rubro-Negro ele conquistou Brasileirão (2), Copa do Brasil (2) e foi fundamental no título da Copa Libertadores de 2019, além de ter conquistado a competição também em 2022. No entanto, o casamento acabou e o primeiro reencontro será no próximo domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Aliás, a capital mineira ainda não traz boas recordações para o camisa 9. Ele até foi recebido com festa em um Mineirão com 40 mil pessoas prontas para gritar pelo nome do atacante. Contudo, a confiança depositada pelos torcedores celestes não foi correspondida até então. Com rendimento abaixo do esperado, o camisa 9 agora busca vaga entre os 11 titulares.

No banco de reservas talvez Gabriel consiga refletir sobre quais são os problemas que atrapalham sua história no Cruzeiro. Até agora são sete gols, dos quais quatro foram de pênalti.

Afinal, neste momento já é possível dizer que o momento ruim no Cruzeiro já supera a pior maré que o avante teve no Flamengo. É fato que o camisa 9 ficou no banco de reservas do Rubro-Negro, sobretudo, em seu último ano de contrato. Todavia, ainda assim foi importante na final da Copa do Brasil de 2024, ao fazer dois gols sobre o Atlético e contribuir diretamente para mais uma taça para a galeria de troféus no Flamengo.

Agora Gabigol está sem credibilidade com a torcida e vê do banco de reservas o jovem Kaio Jorge tendo mais destaque. O jeito é aguardar uma nova possibilidade e lembrar que mineiro não perde o trem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.