Dorival terá desfalques em sua estreia e tenta acertar a defesa do Corinthians

Dorival Júnior já se prepara para sua estreia pelo Corinthians. O novo treinador, apresentado na última segunda-feira (28), comandará a equipe pela primeira vez na partida contra o Novorizontino, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30), no interior paulista.

O treinador já começa o seu trabalho com dor de cabeça. Sem contar com Rodrigo Garro, que só deve voltar aos gramados no final de maio, Dorival pode ter uma nova baixa. Memphis Depay, que deixou o gramado machucado contra o Flamengo, ainda será reavaliado para saber se estará em campo em Novo Horizonte.

No último domingo (27), Dorival acompanhou o duelo no Maracanã e viu de camarote um dos principais problemas do Corinthians na temporada: a defesa. Os quatro gols sofridos pelo Flamengo aumentaram para 33 os gols sofridos em 29 jogos em 2025. Uma das dificuldades que o novo treinador terá que mexer é a indefinição entre os zagueiros titulares. Até aqui, Félix Torres e Gustavo Henrique têm jogado mais, porém ainda não transmitiram a segurança esperada e dão espaços para Cacá e André Ramalho serem utilizados.

