Vasco inicia negociação para contratar o técnico Fernando Diniz

Depois da demissão de Fábio Carille, o Vasco iniciou as negociações para contratar um novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Fernando Diniz, de 51 anos, que está livre no mercado desde que deixou o Cruzeiro em janeiro e é o favorito do presidente Pedrinho para assumir o cargo.

No momento, a diretoria cruz-maltina tenta chegar a um denominador comum com o estafe do técnico, que já teve uma passagem pelo clube carioca e pela seleção brasileira. A informação é do portal “ge”.

O profissional vê com bons olhos a possibilidade de novamente trabalhar no Rio de Janeiro. Afinal, ele comandou o Vasco em 2021, quando o clube estava na Série B do Brasileirão. No entanto, a passagem foi curta, com apenas 12 partidas e sem alcançar o tão sonhado acesso. Foram quatro vitórias, três empates e cinco derrotas, com apenas 41,6% de aproveitamento.

Além disso, Diniz teve uma recente passagem marcante pelo Fluminense, com as conquistas da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, dois títulos inéditos na galeria de troféus do Tricolor.

Por outro lado, o treinador necessita reduzir o patamar salarial para acertar seu retorno à equipe de São Januário. A questão financeira, no momento, é o principal entrave na negociação.

Até lá, Felipe Maestro comandará o time, que, na próxima quinta-feira (1), visita o Operário em Ponta Grossa, às 16h (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil.

