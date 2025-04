Web resgata vídeo em que Hanna Santos cita proximidade com Artur Jorge: ‘falamos quase todos os dias’

O caso entre Artur Jorge e Hanna Santos, neta de Nilton Santos, se tornou o grande assunto extracampo das últimas 24 horas no mídia esportiva. Não demorou muito para torcedores do Botafogo resgatarem uma entrevista em que a jovem, até então funcionária do canal do clube no YouTube, comenta sobre sua relação com o ‘Mister’ — como o português ficou conhecido no Glorioso. A repórter citou justamente a relação íntima entre eles, definindo-o como “um amigo” pessoal.

“Falo com o Mister quase todos os dias. Virou um amigo. Tenho muito carinho por ele. Veste o conceito família Botafogo. Na festa [do título], ele vinha e me abraçava e eu chorava. Eu olhava para ele, abraçava e chorava… Uma pessoa muito querida. Falamos quase todo dia”, disse Hanna em dezembro de 2024. Seguindo a linha do tempo das notícias, os dois já estavam juntos nesse período.

Hanna ainda ressaltou o caráter do português. “O Artur Jorge está fazendo um trabalho incrível! Uma figura muito carismática, a gente o ama e a família dele. Ele fala muito na família Botafogo, ele veste esse conceito. Por isso, aplica-o tão bem”, complementou.

A neta de Nilton Santos deixou o cargo na comunicação do clube pouco depois do caso dos dois vir à tona nos bastidores. O técnico português também despediu-se do Alvinegro pouco tempo após a entrevista em questão para assumir o Al-Rayyan, da Arábia Saudita.

Relacionamento com Artur Jorge

Neta de Nilton Santos, Hanna trabalhava como repórter e comentarista no canal oficial do Glorioso, no Youtube, na ‘Era’ Artur Jorge. Os dois se conheceram através do trabalho da jovem — que cobria treinos, viagens e jogos do clube — e se envolveram. O português, contudo, ainda estava no casamento de 30 anos com Maria Marques, mãe de seus três filhos.

O relacionamento entre eles engatou definitivamente em novembro de 2024, na reta final da temporada gloriosa do Alvinegro. Maria Marques, porém, só descobriu o caso extraconjungal durante a participação do clube na Copa Intercontinental no Qatar, em dezembro. Informações do ‘Extra’ indicam que a ex-mulher soube da traição ao ouvir conversas entre o novo casal, após o português esquecer de desligar a ligação no celular.

Críticas públicas da mãe

A mãe de Hanna, Cláudia Sette, utilizou as redes sociais na última segunda-feira (27) para criticar a postura da filha no caso envolvendo o português. “Não admiro mulheres que pegam homem dos outros. Também não admiro gente que pega nada de ninguém, nada. Eu tenho vergonha de ser mãe”, desabafou.

Além disso, Cláudia revelou estar envolvida em uma disputa judicial contra Hanna devido a acusações de um suposto golpe financeiro. “Além de tudo que ela fez contra mim, estou tentando desenrolar um golpe que ela me deu. Há quatro anos estou tentando isso. Muito triste mesmo esse tipo de caráter”, relatou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.