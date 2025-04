Martinelli, do Fluminense, projeta confronto com a Aparecidense: ‘Garra e total seriedade’

Martinelli em ação com a camisa do Fluminense durante a temporada - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Após a derrota para o Botafogo, a primeira sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o Fluminense volta suas atenções para a 3ª fase da Copa do Brasil. Assim, a equipe carioca entra em campo nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília). Ela irá medir forças com a Aparecidense (GO), no Maracanã, pelo jogo de ida. O volante Martinelli projetou as dificuldades que o Tricolor pode encontrar no duelo.

De acordo com o jogador, para superar as adversidades, o time goiano tende a dar a vida em campo para surpreender. Nesse sentido, o intuito é igualar o adversário na garra e vontade para conquistar uma boa vantagem para o duelo de volta. Afinal, as equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 21 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Serra Dourada.

“Nós sabemos que eles vão vir dando a vida e a gente não pode esperar menos que isso, temos que dar a vida também. A gente tem que igualar com eles na vontade. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, então, a gente vai tratar com total garra, com muita seriedade o jogo, e junto com o nosso torcedor que a gente possa fazer um lindo jogo e sair com essa primeira vitória”, disse o atleta, que alcançará a marca de 250 partidas pelo clube, em entrevista à FluTV,

“Uma marca muito importante. 250 jogos com essa camisa. É fruto de muito trabalho e estou muito feliz.. É difícil encontrar palavras agora. Conquistei a Libertadores, mas quero ganhar mais títulos. Sabemos que a Copa do Brasil é muito difícil, com clubes de todo o Brasil. Tem que ter muita atenção em todos os jogos, ainda mais na nossa casa. Contamos com o apoio do torcedor”, completou.

Possíveis mudanças para o confronto

A equipe encerrou sua preparação para o duelo nesta segunda (28), véspera do confronto, e deve ter mudanças. Assim, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, recuperado de lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, deve retornar ao time titular. Com isso, Renê tende a iniciar no banco de reservas.

No meio de campo, Facundo Bernal deve perder a vaga para Nonato. Dessa forma, Martinelli ficaria como primeiro volante, com o camisa 16 atuando mais próximo a Ganso no setor. A outra troca deve ser no ataque: Canobbio pode dar lugar a Keno, que tem entrado bem quando teve oportunidade.

