Flamengo planeja poupar alguns titulares na estreia pela Copa do Brasil

A partir desta semana, alguns clubes terão que se desdobrar em três competições no intenso calendário do futebol brasileiro. Entre eles, está o Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro e fará sua estreia pela Copa do Brasil diante do Botafogo-PB na quinta-feira (1), às 20h (de Brasília), em São Luís (MA). Assim, o técnico Filipe Luís deve poupar alguns por causa do desgaste físico e para dar mais minutagem a outros atletas.

Na entrevista coletiva após a goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, o comandante antecipou que que Matheus Cunha será o goleiro titular. Ele, então, ressaltou que Rossi necessita descansar, visto que atuou em 18 das 21 partidas, sendo 15 delas de forma consecutiva, sem dar espaço para a concorrência.

“O Matheus Cunha eu vou colocar para jogar. O Rossi precisa de descanso e o Matheus Cunha merece jogar esse jogo. Os outros jogadores, eu ainda vou ver, há outros que merecem jogar e outros que têm que descansar, sequência muito grande de jogos. Com certeza, eu vou para esse jogo porque é muito importante para nós essa vitória na Copa do Brasil – comentou Filipe Luís em coletiva logo após a goleada em cima do Corinthians”, disse.

Apesar de viajar de avião fretado, a comissão técnica acredita que o deslocamento até o Maranhão será cansativo. Afinal, o Rubro-Negro só terá duas sessões de treino antes de embarcar para o Nordeste.

Opções para o comandante rubro-negro

O lateral-esquerdo Alex Sandro está em fase final da recuperação do edema muscular na coxa esquerda e tende a estar fora de combate. Arrascaeta, por sua vez, também tem chance de permanecer no Rio de Janeiro depois de sete partidas como titular. A dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira é a que tem mais minutagem sob o comando de Filipe Luís. Nesse sentido, um deles pode ser poupado. O primeiro soma 1.678 minutos, enquanto o segundo esteve em campo por 1.647 nestes quatro meses de temporada. Danilo, que se recuperou de uma lesão, deve ser titular. Além disso, outros três jogadores do meio-campo podem aparecer entre os poupados: Pulgar, Gerson e De la Cruz. Quem pode aparecer entre os titulares é Matheus Gonçalves, de 19 anos, assim como Allan e Evertton Araújo também aparecem como opções para o confronto, segundo o portal “ge”.

