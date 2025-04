Esposa de ??der Militão compartilha reação inusitada do zagueiro ao apagão na Europa

Uma queda geral de energia — com causas ainda desconhecidas —deixou a Europa à beira do caos nas últimas horas. Acontece que nem todo mundo reagiu ao episódio com a mesma aflição e teve até quem tirou um tempinho para ‘aproveitar’ a vida off. Caso, por exemplo, do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tainá Castro, esposa de Militão, relatou sobre a forma inusitada que o marido encontrou de lidar com o caos, enquanto ela se preocupava. “Eu preocupadíssima com eles, pois não sei se conseguiram fazer almoço ou se tinha comida, sei lá. Aí consegui falar com o chefe, que conseguiu internet em um ponto lá da Madrid e ele me disse que está tudo bem. Eles estão fazendo sabe o que? Soltando pipa (risos). A gente aqui preocupadíssimo, e eles soltando pipa o dia inteiro”, contou de forma bem-humorada.

Éder defende o Real Madrid desde julho de 2019, e Tainá se mudou para viver com ele na Espanha em 2024. Antes, o zagueiro mantinha relacionamento com Karoline Lima, mãe de sua filha, enquanto Castro era casada com Léo Pereira, do Flamengo — atual namorado da ex de Militão.

@taina_edermilitao Apagão na Espanha e o Éder está como? soltando pipas ???????????? #fyb #fy #viral_video #foruyou #tatacastro #tainacastro ? som original – Tainá Castro e Éder Militão

O que se sabe sobre o apagão

O apagão ocorrido na segunda-feira (28) gerou uma série de dificuldades em Portugal, Espanha, Andorra e partes da França. Contudo, informações locais garantem que a energia elétrica retornou quase em sua totalidade na manhã de terça-feira (29), mas os impactos permaneceram visíveis em diversos setores.

Na Espanha, país em que vive o zagueiro, as autoridades precisaram decretar estado de emergência. Estações de trem suspenderam atividades, houve cancelamento de mais de 500 voos e escolas também fecharam as portas. Aliás, os transtornos chegaram até o Aberto de Tênis de Madri, que precisou ser interrompido.

Enquanto isso, em Portugal, relatos mostraram que os semáforos pararam de funcionar — ocasionando sérios congestionamentos. Lojas e restaurantes ficaram sem luz, e caixas eletrônicos foram rapidamente esvaziados, visto que o sistema de pagamento online também acabou comprometido?.

Causas

As autoridades descartam a hipótese de um ataque cibernético, cogitado inicialmente. Tanto o governo de Portugal, através de sua agência de cibersegurança, quanto a operada de energia da Espanha garantiram que não há qualquer evidência de ações hostis no apagão.

De acordo com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, o evento teve início com a perda abrupta de 15 gigawatts de geração de eletricidade em apenas cinco segundos. Esse número corresponde a cerca de 60% da demanda nacional. A instabilidade causou a ruptura da interligação elétrica entre Espanha e França, principalmente na região dos Pireneus?.

Eduardo Pietro, chefe de operações da Red Eléctrica (Espanha), explicou que houve uma desconexão entre dois sistemas de geração. Após a primeira falha, a rede ainda se recuperou, mas o segundo evento gerou a interrupção total do fornecimento para toda a Península Ibérica. A hipótese mais forte trata sobre uma falha em sistemas de geração solar como causa do problema, embora ainda estejam sendo conduzidas investigações para confirmação?.

Consequências para a população

Mesmo após a retomada parcial da energia, os reflexos do apagão continuaram a impactar a vida dos torcedores e moradores. Trens operaram com capacidade reduzida, e longas filas se formaram em estações e caixas eletrônicos. Aliás, muitas pessoas precisaram caminhar longas distâncias para retornar às suas casas, diante da falta de transporte público?.

No setor comercial, o abastecimento foi comprometido em diversas cidades. Supermercados ficaram com prateleiras vazias, e muitos estabelecimentos só conseguiam realizar vendas em dinheiro, devido à falha nos sistemas de pagamento eletrônico. Conforme relato de moradores, a dificuldade em adquirir alimentos e bens básicos foi uma preocupação imediata?.

