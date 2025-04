CineFoot celebra 15 anos com exibição de filmes sobre Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo; entrada gratuita

Único festival de cinema de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina, o CineFoot entra em campo para celebrar seus 15 anos. O evento reunirá mais de 70 filmes em oito dias: no Rio, a atração acontecerá de 9 a 16 de maio, no Estação Net Botafogo, Estação Net Rio, CCJF-Centro Cultural Justiça Federal e Ponto Cine; já em São Paulo, será de 10 a 13 de maio, no Museu do Futebol.

A mostra competitiva terá 26 títulos — 15 brasileiros e 11 internacionais – com representantes de França, Itália, Reino Unido, Grécia, Austrália, Chile, Argentina, Malásia e Arábia Saudita. Haverá, ainda, uma coprodução Espanha/Panamá compondo um mosaico representativo do melhor cinema mundial de futebol da atualidade. As obras selecionadas concorrem à Taça CineFoot de melhor filme em cada categoria, eleitas exclusivamente pelo voto popular.

“Chegamos aos 15 anos homenageando o passado e entusiasmados com o futuro. Vamos entrar em campo mais uma vez para proporcionar um momento mágico para os amantes do cinema de futebol. Faremos pulsar intensamente as arquibancadas dos cinemas. Um filme de futebol não se assiste, se sente. No CineFoot, praticamos o futebol arte”, orgulha-se Antonio Leal, criador do festival.

CineFoot 2025

O evento deste ano terá obras dedicadas a personalidades marcantes dos quatro grandes clubes do Rio. Entre elas, “Alma e corpo de uma raça”, feito pela Cinédia em parceria com o Flamengo, em 1938. Minuciosamente restaurado em 4K, o filme faz sua estreia com nova cópia reunindo imagens de craques como Leônidas da Silva e Valido, além do Fla-Flu jogado especialmente nas Laranjeiras para as filmagens.

Já o Botafogo ganhará uma noite especial – não por acaso no dia 13. A conquista inédita da Libertadores dispara como campeã de bilheteria entre os alvinegros e sete obras sobre o feito da Estrela Solitária na Argentina ganharão destaque.

O Fluminense, por sua vez, estará representado por “Herança de Chico” — homenagem ao torcedor ilustre Chico Guanabara. O curta no Museu da Pelada sobre Búfalo Gil servirá, também, como tributo aos 50 anos da Máquina Tricolor. Já o Vasco se verá nas telas através da história de Almir Pernambuquinho, gênio indomável dos gramados.

Tesouro maior do futebol raiz, a geral do Maracanã, extinta há 20 anos, ganhará duas exibições especiais: “Geral” e “Geraldinos”, que retratam o antigo ambiente folclórico do estádio mais charmoso do mundo.

