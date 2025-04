Danilo exalta trabalho de Filipe Luís no Flamengo: ‘Viciado em performance’

Danilo analisa trabalho do treinador Filipe Luís à frente do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está prestes a estrear pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira (1), diante do Botafogo-PB, às 20h (de Brasília), em São Luís. Assim, em entrevista ao programa “Galvão e Amigos”, da Band, o defensor Danilo teceu elogios ao trabalho do técnico Filipe Luís à frente da equipe carioca.

Nesse sentido, o jogador destacou a humildade do comandante, que segundo ele, cuida dos detalhes e demonstra muita competência dentro e fora de campo. Para ele, os títulos da Copa do Brasil, Carioca e Supercopa são frutos da dedicação e do empenho do profissional, que é “viciado em performance”.

“Sempre tive muita afinidade futebolística com o Filipe, sempre pensamos o futebol muito igual. Eu sabia que ele seria um treinador muito competente. Só não esperava que fosse tão rápido. Mas o Felipe é viciado em futebol, viciado em performance, em entender o jogo. E isso que ele vem fazendo agora no Flamengo é fruto da dedicação, do trabalho dele e da humildade dele. Ele é um treinador com um potencial incrível, um treinador que gosta de gerir todas as fases. Ele cuida nos detalhes “, disse, antes de completar:

“Hoje em dia eu acho que o que faz diferença é cuidar dos detalhes. O Filipe Luis, independente do adversário, independente do nível de cansaço, de estresse, faz os treinamentos cuidando de cada detalhe da próxima partida, das informações necessárias para que a gente entenda como fazer as pressões, onde encontrar os espaços vazios, onde o adversário pode te fazer mal, onde você deve e pode fazer mal ao adversário”, acrescentou.

Margem de crescimento e humildade

Até o momento, o treinador soma 24 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas no comando do Flamengo, com 75% de aproveitamento. Vale lembrar que Filipe conquistou títulos nas divisões de base (Sub-17 e Sub-20) antes de assumir os profissionais e chegou com respaldo da antiga diretoria.

“Ele traz informações que, depois, os jogadores que são inteligentes, aproveitam de uma maneira como o Flamengo vem aproveitando. O Filipe, além de tudo, é muito humilde. Acredito que é uma grande virtude de um treinador que está começando agora, porque divide os debates durante os treinamentos, divide os debates durante as concentrações. Acredito que ele tem uma margem de crescimento e de melhora muito grande. Estou muito satisfeito de poder ajudar ele nesse dia a dia, nesse primeiro desafio como treinador principal e espero que ele possa ter ainda mais sucesso, porque o sucesso dele significa o meu e do Flamengo também”, concluiu Danilo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.