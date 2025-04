Botafogo x Capital (DF): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo joga diante de sua torcida contra rival da Série D do Brasileiro - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo, enfim, estreia nesta edição da Copa do Brasil. Por sagrar-se campeão nacional e estar na Libertadores de 2025, torneio pelo qual é o atual campeão, o Glorioso conquistou o direito de entrar somente na terceira fase. Sendo assim, nesta quarta-feira (30), o Mais Tradicional recebe o Capital (DF), às 19h, no Estádio Nilton Santos, pelo encontro de ida desta etapa da competição eliminatória. O time alvinegro busca o primeiro título do torneio.

Como chega o Botafogo?

O Glorioso minimizou a crise ao vencer o Fluminense por 2 a 0, no último sábado (26), pelo Brasileirão. Resultado importante para focar as atenções na Copa do Brasil sem maiores problemas.

Favorito e com sobras, o técnico Renato Paiva até poderia se dar ao luxo de poupar alguns jogadores e testar alguns nomes que não receberam muitas chances, como Ryan, Elias e Allan. Mas o treinador português, em resposta ao Jogada10, não acenou com esta possibilidade.

As baixas são as mesmas. Bastos (zagueiro), Santi (meia-atacante) e Nathan Fernandes (atacante). Os dois últimos devem, assim, reaparecer em duas semanas, enquanto o primeiro ainda é uma incógnita.

Como chega o Capital?

Time da Quarta Divisão, o Capital chega ao Colosso do Subúrbio para surpreender. A meta é cravar o nome na história da Copa do Brasil como uma das maiores zebras de todos os tempos, como já ocorreu com Afogados (PE), Globo (RN), ASA (AL), Baraúnas (RN), Paulista (SP) e Santo André (SP).

Na D, o Capital soma uma vitória e uma derrota. Já no Estadual, a equipe chegou à última decisão, sendo superada somente nos pênaltis pelo Gama.

Onde assistir?

SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem a peleja.

BOTAFOGO x CAPITAL

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 30 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Ponte, Barboza, Jair e Cuiabano; Gregore e Freitas; Savarino, Martins, Jesus e Mastriani. Técnico: Renato Paiva.

CAPITAL: Reynaldo, Lenon, Oliveira, Romano e Silva; Guedes, Rodriguinho, Varão e Romarinho; Quarcoo e Rikelmi. Técnico: Roberto Fernandes.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

