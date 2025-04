Felipe fez sete pontos em nove possíveis em passagem interina pelo Vasco

Ao demitir Fábio Carille, o presidente do Vasco, Pedrinho, deixou claro que a intenção é que o diretor técnico Felipe comanda a equipe no próximo compromisso. Assim, na quinta-feira (1º), quando o Cruz-Maltino entrar em campo para enfrentar o Operário, pela terceira fase da Copa do Brasil, o ídolo como jogador iniciará seu segundo período no comando do Vasco.

A primeira foi na reta final do Brasileirão de 2024, após a queda do então treinador Rafael Paiva. Felipe, que já atuava como diretor técnico desde junho, assumiu nas três rodadas finais do torneio. Relembre, então, com o Jogada10.

Três jogos e bom aproveitamento no Vasco

A estreia de Felipe à frente do Vasco foi na 36ª rodada, em empate por 2 a 2 com o Atlético-GO. Já rebaixado, o Dragão fez jogo duro em São Januário, chegando a abrir 2 a 0. Guerreiro, o Cruz-Maltino conseguiu a igualdade graças a gols de Alex Teixeira e Máxime Dominguez.

Na rodada seguinte, nova oportunidade diante do torcedor. Desta vez, contra o Atlético-MG, no que tinha sabor de revanche por conta da eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Galo. O time atuou bem e, com gols de Vegetti e Coutinho, venceu por 2 a 0.

Por fim, o Vasco se despediu da temporada com triunfo fora de casa. Foi sobre o rebaixado Cuiabá, por 2 a 1, com doblete de Vegetti. Felipe utilizou um esquema de 4-3-2-1 nos jogos em que esteve à frente do time, levantando 77,7% dos pontos.

