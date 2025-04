Palmeiras dobra receita prevista e abre 2025 com superávit milionário

O Palmeiras inicia as finanças de 2025 no azul. No balanço financeiro apresentado e publicado em seu site nesta terça-feira (29), o clube acumula um superávit contábil de R$ 159,5 milhões nos dois primeiros meses do ano. Os valores foram aprovados pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF).

A previsão orçamentária para o acumulado entre janeiro e fevereiro era bem abaixo: R$14,2 milhões. Contudo, a venda do zagueiro Vitor Reis, para o Manchester City, impulsionou os valores. O defensor foi negociado por 35 milhões de euros (R$217 milhões).

Dos R$ 275 milhões obtidos em receitas em janeiro, R$ 224,4 milhões vieram de negociações de atletas. Praticamente cinco vezes mais do que os R$ 43,8 milhões previstos no orçamento. Já em fevereiro, o Verdão acabou gastando mais do que o esperado em “baixa e gastos com vendas de atletas” e “despesas financeiras”. Por isso, teve um déficit no mês de R$ 36,4 milhões. Por fim, o resultado acabou sendo positivo, com um superávit de R$ 159,5 milhões.

Para efeito de comparação, o Palmeiras dobrou o valor projetado. Esperava lucrar R$ 183,9 milhões, mas colocou em seus cofres R$ 357,1 milhões arrecadados. O valor não está no caixa do clube, mas é importante para controlar todas as finanças da instituição.

Contudo, o objetivo do Palmeiras projetado para a temporada vem sendo ousado. Afinal, o clube espera lucrar mais de R$ 1 bilhão, assim como fez no ano passado. Além disso, a meta financeira é que termine 2025 com um superávit de R$ 12 milhões.

