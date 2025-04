Derrota no clássico custa cargo de técnico do Boca Juniors

Fernando Gago não é mais o técnico do Boca Juniors. A informação foi confirmada nesta terça-feira (29) através de um integrante do conselho boquense, o também ex-jogador Mauricio Serna.

“Gostaria de informar que tomamos uma decisão: terminou o trabalho de Fernando Gago e de sua comissão técnica nesta instituição”, apontou o dirigente em declaração na frente do CT da representação de La Boca, em Ezeiza.

Na sequência de sua explanação, Serna ressaltou o sentimento de gratidão para com a figura que sempre declarou sua identificação com o Boca. Algo que, apesar da necessidade detectada de mudança por parte da alta cúpula, tornou o processo mais complicado:

“Tomamos essa decisão com toda a tranquilidade. Não foi fácil porque ele é alguém de casa, mas estamos aqui para isso, tomar decisões. E, no dia de ontem (28), até altas horas da noite, buscamos uma forma para que Fernando não fosse mais o nosso técnico. Vale ressaltar que estamos muito agradecidos porque ele se empenhou, trabalhou. Houveram situações que nos levaram a tomar essa decisão, mas o agradecimento permanece.”

Em números, Fernando Gago teve aproveitamento de 17 vitórias, seis empates e sete derrotas em 30 compromissos. Porém, o técnico que chegou com suporte do atual presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, não conseguiu implementar, de maneira regular, o estilo de jogo ofensivo que caracterizou seu trabalho, especialmente, no Racing. Desse modo, o revés no clássico contra o River Plate, no último fim de semana, acabou custando o posto do profissional de 39 anos de idade.

