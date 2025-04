Fluminense x Aparecidense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Fluminense vai em busca do bicampeonato da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Hora de se reerguer! Depois da primeira derrota de Renato Gaúcho, diante do Botafogo, o Fluminense volta suas atenções para a disputa da 3ª fase da Copa do Brasil. Assim, nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com a Aparecidense (GO) pelo jogo de ida, no Maracanã. A volta acontece dia 21 de maio, às 19h30, no Serra Dourada.

A Voz do Esporte já está 100% preparada para a partida. A transmissão começa às 20h, e o time de craques do jornalismo esportivo já está escalado. O narrador Aldo Luiz está pronto para gritar gol. Thiago Hugolini comenta. André Bachá completa o trio de ataque, nas reportagens.

