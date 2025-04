Corinthians x Fortaleza, pelo Brasileirão sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (30), Corinthians e Fortaleza entram em campo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025. O Leão do Pici ocupa a sexta colocação, com 11 pontos. Já o Timão está em 12º lugar, com nove. O duelo será disputado no Parque São Jorge, às 15h (de Brasília).

Onde assistir

Não haverá transmissão oficial.

Como chega o Corinthians

O time divide suas atenções entre o Brasileirão e o Campeonato Paulista Sub-20, que começou na última semana. A equipe estreou com o pé direito, vencendo o Sertãozinho fora de casa por 3 a 2. Agora, pelo Brasileirão, jogando em seus domínios, só a vitória interessa para continuar na briga pelas primeiras posições e garantir vaga na próxima fase. No ataque, Gui Negão é a principal esperança do Alvinegro.

Como chega o Fortaleza

Em sexto lugar, o Fortaleza busca um grande resultado, já que está somente três pontos atrás do líder Palmeiras. No ataque, Dimas e Bruno Branco são as apostas para garantir mais uma vitória do Leão do Picci e seguir no G6.

Corinthians x Fortaleza

8ª rodada do Brasileirão sub-20 2025

Data e horário: quarta-feira, 30/04/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Parque São Jorge / São Paulo

CORINTHIANS: Cadu; Caipira, Fernando Vera, Lorenzo e Vini Gomes; Caraguá, Bahia, Dieguinho e Leo Agostinho; Nicolas Araújo e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

FORTALEZA: Cássio; João Vitor, João Fuhr, Guilherme e Kauan Richard; Joel Reye, Landerson e Lucas Emanoel; Daniel, Dimas e Bruno Branco. Técnico: Léo Porto

