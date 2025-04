Dorival é apresentado no Corinthians: ‘Quero entregar um trabalho vitorioso’

O técnico Dorival Júnior foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (29/4), como novo técnico do Corinthians. Ele recebeu a camisa de número 26, em alusão ao tempo de seu contrato, que vai até o fim do ano que vem. O treinador, em suas primeiras palavras, falou que o Timão era um clube que faltava no meu currículo e também comentou as negociações com Fabinho Soldado e o atraso para acertar com o Alvinegro.

“É uma satisfação e um prazer estar aqui. É um clube que me acolhe neste momento. Faltava no meu currículo, e podem ter certeza o que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira que desejamos e queremos. Tivemos um contato com o Fabinho. O pequeno desencontro, porque o Corinthians tinha um jogo importante, por isso atrasou, mas foi resolvido. Estou feliz de estar aqui. Vou tentar entregar o máximo possível, procurando dar sequência ao trabalho que está sendo desenvolvido”, disse Dorival.

O treinador chega em um momento conturbado no Corinthians. Afinal, o clube recusou o balancete financeiro nos últimos dias e vê Augusto Melo cada vez mais pressionado por um impeachment. Mas Dorival não quer que o aspecto político atrapalhe o esportivo.

“Minha preocupação é esportiva, técnica, dentro de campo. Não vou entrar em uma área que me compete. Confio nas pessoas que me contrataram e confiam no meu trabalho. Tive um trabalho vitorioso com o Fabinho em outra equipe (Flamengo). Vou procurar reeditar esse trabalho, procurando entregar os melhores resultados possíveis”, disse o treinador.

Dorival fala do seu projeto no Corinthians

Por fim, o treinador também comentou sobre o projeto esportivo do Corinthians e disse que não pediu contratações para fechar com o Timão.

“Projeto que vem sendo desenvolvido. Nunca cheguei em um clube e tenha feito pedidos antecipados à diretoria, pelo contrário. Muito mais provocamos vendas do que aquisições, em todas as equipes. No Corinthians não será diferente, não chego preocupado em possíveis novas contratações. Eles terão oportunidades, vai depender de cada um deles. Quero que o atleta entenda que não tem ninguém que não seja útil desde que tenha vontade, busque nos treinamentos e esteja pedindo oportunidade na equipe. Espero novamente poder fazer esse tipo de trabalho que realizei”, finalizou.

Veja outras respostas do treinador

Ausência de Garro

“É um grande jogador e que vinha fazendo a diferença. Difícil a reposição no contexto que vinha sendo seguido. A nossa função é trabalharmos para que possamos encontrar um nome que possa nos aproximarmos daquilo que ele vinha realizando. Estamos ainda iniciando, conhecendo o grupo, a minha preocupação é buscarmos um equilíbrio da nossa equipe, perdido nesses 20 ou 30 dias. É uma equipe que fez ótimos resultados no Campeonato Paulista, mostrando que tem grande capacidade de recuperação”.

Torcida

Ter a Fiel torcida a seu favor, que joguei N vezes contra, e para mim foi sempre um diferencial, é um fator que não tenho dúvidas que influenciará de maneira muito positiva. A equipe perdendo por 3 a 0 na última partida, e a torcida apoiando, sem deixar o time ao léu. A maior dificuldade que enfrentávamos como adversários era a participação da torcida, que define partidas e campeonatos, que ajuda até o último instante. Isso que espero encontrar. Turbulências? Acontecem em todos os clubes. Mas temos que ter um ambiente focado e blindado de tudo o que esteja acontecendo em volta do seu clube.

Reforços

Nunca chego pedindo contratações, jamais fiz isso nas equipes que dirigi. Tive 14 conquistas e cinco vice-campeonatos, para mim é uma carreira que alcançou muitos objetivos. Peguei sete grandes equipes em zona de rebaixamento, e alcançamos resultados que valeriam mais do que um título pelo momento que viviam. Em razão de tudo isso, eu me sinto preparado para todo e qualquer desafio.

