Clara Chía responde sobre término com Gerard Piqué durante programa de TV

Os rumores sobre um possível término — supostamente motivado por traição — trouxeram a relação entre Gerard Piqué e Clara Chía novamente ao foco recente da mídia. Desta vez, porém, ambos rapidamente apareceram juntos em um estacionamento no centro de Barcelona, e ela também decidiu manifestar-se, ainda que brevemente, sobre o assunto.

Clara vinha mantendo discrição diante da mídia sobre o caso, mas quebrou o silêncio durante a breve participação no programa ‘Tardear’, do canal ‘Telecinco’. Surpreendida por uma ligação do jornalista Álex Álvarez, ela pediu que não a contactassem mais e, antes de desligar, respondeu: “Não [terminaram]. Não. Bem, agora tchau”.

As primeiras dúvidas quanto ao status atual do relacionamento surgiu após uma sucessão de acontecimentos. Inicialmente, Gerard se mudou para próximo dos filhos — sem qualquer indício de Clara. Paparazzis, então, flagraram o ex-zagueiro acompanhado de outra mulher em um evento recente e intensificou os rumores. Em contrapartida, o casal apareceu juntinho em um estacionamento no centro de Barcelona na semana passada.

Fontes próximas dão outra versão

De acordo com a jornalista Letícia Requejo, do programa em questão, “o relacionamento dos dois já estaria desgastado há algum tempo”. Fontes relataram à comunicadora que Gerard teria confidenciado a amigos próximos sobre a crise. “Clara e eu não estamos passando pelo nosso melhor momento”, contou.

Requejo ainda revelou que a suposta traição não teria sido o único fator para o desgaste definitivo. A jornalista afirmou que Clara se sentia incomodada com o estilo de vida do namorado, dividido entre Miami e Barcelona. “Parece que ela leva uma vida dupla e não gosta nada disso”, contou a repórter.

As versões, porém, vão na contramão das divulgadas pela revista ¡Hola!. Isso porque, segundo fontes do impresso, os rumores não passam de “mentiras” e o casal “continua feliz”.

Namoro Clara Chía e Gerard Piqué

A relação teve início sob forte repercussão midiática, em junho de 2023, logo após o divórcio do ex-zagueiro com a cantora Shakira. Tida como pivô da separação, Clara sofreu cancelamento e ameaças, além de disputas judiciais contra paparazzis — envolvidos no vazamento do caso.

Shakira atribuiu o fim do casamento ao caso extraconjugal e, ainda que sem citá-la nominalmente, fez menções à Chía no primeiro álbum lançado após a separação. A cantora e o ex-jogador travaram diversas batalhas judiciais ligadas aos filhos e mantiveram mínima relação.

