São Paulo x Náutico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

São Paulo volta as atenções para a Copa do Brasil

Nesta terça-feira (29/4), o São Paulo terá pela frente o Náutico, às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor inicia sua caminhada em busca do seu segundo título na competição e com uma sequência de nove partidas sem perder. Já o Timbu passou por duas fases anteriores no torneio, batendo o Santa Cruz-RN e o Vitória, para poder encarar o clube paulista agora.

A Voz do Esporte transmite a partida, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra a peleja com sua voz inconfundível. Estudioso do futebol, Figueiredo Júnior comenta o jogo. Por fim, o intrépido Raphael Almeida entregará grandes reportagens no Cícero Pompeu de Toledo.

