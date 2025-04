Felipão explica retorno ao Grêmio: ????? carinho, é amor, é tudo na vida???

O Grêmio apresentou Luiz Felipe Scolari como novo coordenador técnico nas instalações do CT Luiz Carvalho, nesta terça-feira (29). O profissional volta ao Tricolor Gaúcho após quase quatro anos, dessa vez em uma função fora das quatro linhas. Assim, o histórico treinador frisou que aceitou retornar por sua paixão e entende que ainda precisa recompensar ao clube pelo que lhe proporcionou em sua carreira.

“O Grêmio, para mim, é um amor, é aquilo que eu sempre gostei desde criança. Não existe quem mude de clube. O Grêmio é carinho, é amor, é dedicação, é amizade, é tudo na vida. Eu quero, mais uma vez, dar uma retribuição ao Grêmio”, disse Felipão, declarando-se ao Imortal.

Na sequência, o ilustre profissional apontou que a ambição por propósitos continuarão sendo sua principal motivação, mesmo em um cargo diferente.

“Se eu sentar aqui e não quiser mais nada eu tenho que morrer. Todo dia a gente tem que levantar com uma vontade muito grande. Não interessa se fui campeão, passou, vou atrás de outro objetivo”, relatou o ex-técnico.

Felipão desmente possível influência nas escalações do Grêmio

Posteriormente, ele detalhou algumas de suas responsabilidades como coordenador técnico do Tricolor gaúcho.

“Eu não sou a pessoa que vai trabalhar com os jogadores. Não tivemos muito contato, tivemos um contato mínimo, quando eu conversei com o presidente, há quatro ou cinco dias. Eu tenho que aprender também. Não vou estar presente dizendo para colocar este ou aquele porque não é da minha função. Posso emitir pareceres, escuta quem quiser. Vou fazer a minha parte administrativa, aprendendo com algumas coisas. A parte do campo é a parte do Mano”, esclareceu Felipão.

Luiz Felipe Scolari também traçou um paralelo com sua experiência anterior como coordenador técnico.

“Já está definido: eu sou da parte administrativa. A parte de treinamentos, de jogos, é a parte do Mano. No Athletico, estávamos por trás de um treinador jovem, de um treinador que estava se lançando em uma equipe de grande porte no Brasil. Aqui no Grêmio não, nós temos o Mano, é uma função totalmente diferente”, comentou o ex-comandante.

Emblemático treinador do Imortal afasta rumores de problemas com Mano

Em seguida, o profissional descartou qualquer possibilidade de desavenças com o técnico Mano Menezes. Por sinal, citou que a contratação do comandante pesou para concordar em voltar ao Imortal.

“O Mano conhece, o Mano é da casa, é um treinador que tem o Grêmio nas mãos. Eu trabalharia com qualquer pessoa, mas com o Mano mais ainda, pela amizade que nós temos há muito tempo”, ressaltou Felipão.

Por fim, ele justificou as razões que o impediram de assumir a função no começo do ano.

“Eu não poderia vir ao Grêmio neste início de ano porque eu havia dedicado o final do mês de janeiro aos meus netos lá em Portugal”, evidenciou.

O histórico treinador Luiz Felipe Scolari provavelmente terá o seu primeiro ato como coordenador técnico do Grêmio no duelo contra o CSA. Afinal, o experiente profissional deve integrar a delegação do Imortal que viajará para Alagoas na tarde desta terça-feira (29). As equipes medem forças no dia seguinte, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.