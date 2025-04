Beyoncé, Dua Lipa, Tom Brady: semi da Champions marca duelo de celebridades

O clube inglês, portanto, tem Anne Hathaway , Dua Lipa , Lewis Hamilton, Andy Murray e Keir Starmer na torcida. Aliás, vale ressaltar que Hathaway chegou a ajudar os Gunners ao compartilhar, com seus 36 milhões de seguidores, sua versão do The Angel, o hino do clube. Assim, ajudou o clube a alcançar um novo público.

Além disso, Dua Lipa tirou uma foto com o zagueiro Riccardo Calafiori – que foi compartilhada pelo Arsenal – e comemorou a vitória histórica da equipe sobre o Real Madrid nas quartas de final com o noivo ator Callum Turner.

Por outro lado, o PSG conta com a torcida do astro da F1 Pierre Gasly, o ator Leonardo DiCaprio, a lenda da NFL Tom Brady, os cantores Beyoncé e Pharrell Williams e o craque do basquete Giannis Antetokounmpo. Ademais, o clube já teve uma convidada de honra em uma das suas partidas: Kim Kardashian. Enquanto Beyoncé, que também já apareceu no estádio, já modelou os kits do PSG em colaboração com a Paris Fashion Week.

Já Rihanna, que já se declarou fã de dois clubes ingleses, Arsenal e Manchester United, também já compareceu em um confronto do Paris Saint-Germain no Parc des Princes.

Semis da Champions

A Champions League de 2025 está na reta final. Agora, restam apenas cinco partidas para a definição de campeão desta temporada. Vale ressaltar, aliás, que o atual campeão Real Madrid caiu nas quartas de final, para o Arsenal.

Dessa forma, o primeiro jogo da semifinal acontece nesta terça-feira (29), entre Arsenal e Paris Saint Germain, às 16h (de Brasília), no Arsenal Stadium. Enquanto o clube inglês eliminou o espanhol, PSG avançou de fase após superar o Aston Villa. A segunda partida será na próxima semana, no Parc des Princes.

Já a outra semifinal será entre Barcelona e Inter de Milão, nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys. O clube catalão eliminou o Borussia Dortmund, enquanto o clube italiano deixou para trás o Bayern de Munique. O segundo jogo entre as equipes será na próxima semana, no Giuseppe Meazza.

