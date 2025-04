Flamengo x Internacional (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas na tabela, Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo será na Gávea. O Rubro-Negro soma 10 pontos na oitava posição, dentro do grupo que avança para o mata-mata da competição. Já o Colorado está na 18ª posição, com seis pontos, abrindo a zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Internacional, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, aliás, terá transmissão da Flamengo TV, no YouTube.

Como chega o Flamengo

No último jogo pelo Brasileirão, o Flamengo, aliás, perdeu para o Grêmio por 2 a 1, no Rio Grande do Sul. A equipe de Nuno Campos busca focar nos torneios nacionais após conquista da Libertadores Sub-20. O time, porém, ainda não conseguiu uma sequência expressiva e acumula três vitórias, um empate e três derrotas na competição. Dentro de casa, o Rubro-Negro, assim, busca mais três pontos e avançar na tabela de classificação.

Como chega o Internacional

Do outro lado, o Internacional não vive grande fase no Brasileirão da categoria. Na última rodada, o Colorado também perdeu, mas pelo Athletico-PR, pelo placar de 1 a 0, em Curitiba. Em sete jogos, são apenas duas vitórias e cinco derrotas. O time comandado por Renan Brito, afinal, só venceu o Atlético-GO e Fluminense na duas primeiras rodadas. Depois disso, só revés conscutivos.

FLAMENGO x INTERNACIONAL

Brasileirão Sub-20 2025 – 8ª rodada

Data-Hora: 30/4/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Flamengo TV

FLAMENGO: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Wallace Yan. Técnico: Nuno Campos.

INTERNACIONAL: Diego Esser; Dionathan (Kauã Barbosa), Pedro Kauã, Evertow e João Dalla Corte; Bernardo, Gustavo Santos (Anderson) e Yago Noal (Allex); João Victor (Carlos Eduardo), Marlon (Guilherme Barbosa) e Crysthyan (Leandro Kauã). Técnico: Renan Brito.

Árbitro: Thiago da Silva Ludugerio (RJ)

Assistentes: Gabriel Bernardo Duarte e Juan Motta Cidri (Ambos RJ)

