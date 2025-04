William pode reforçar o Cruzeiro em jogo da Copa do Brasil

O lateral-direito William pode retornar à equipe do Cruzeiro nesta quinta-feira (1º), contra o Vila Nova-GO, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogador já se recuperou de uma pequena lesão muscular na posterior da coxa esquerda e treinou com o restante do grupo nesta terça (29), na Toca da Raposa II. A informação é da Itataia.

Afinal, William não fica à disposição do técnico Leonardo Jardim desde o dia 20 de abril, quando o Cruzeiro perdeu por 1 a 0 para o Bragantino, pela quinta rodada do Brasileirão. Em 13 jogos nesta temporada, o lateral soma três assistências, mas ainda não balançou as redes.

No entanto, o técnico Leonardo Jardim pode seguir com a baixa do meia Matheus Pereira. O camisa 10 deve ser preservado para o duelo com o Flamengo, no domingo (4), às 18h30, pelo Brasileiro, no Gigante da Pampulha.

Além dele, o atacante Dudu também está fora dos planos do Cruzeiro. O jogador, afinal, está oficialmente fora dos próximos compromissos do clube. A diretoria celeste decidiu liberar o jogador dos treinamentos enquanto discute seu futuro com representantes do atleta, em reunião prevista para os próximos dias.

Cruzeiro e Vila Nova se enfrentarão nesta quinta (1º), às 21h30, no Mineirão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo de volta será no dia 22 de maio, às 19h, no Serra Dourada. Quem passar, vai para as oitavas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.