Apresentado no Corinthians, Dorival fala sobre Tite: ???Tenho muito carinho por ele???

A espera acabou. Nesta terça-feira (29), o Corinthians apresentou o técnico Dorival Júnior. Ele assume o lugar deixado por Ramón Díaz, demitido há quase duas semanas após uma sequência ruim de resultados no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.

Atualmente, o Timão ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. Já na Copa do Brasil, enfrentará o Novorizontino nesta quarta-feira (30), no primeiro jogo da terceira fase. Esse será o primeiro compromisso oficial de Dorival no comando da equipe alvinegra. Desse modo, assinou contrato até o fim de 2026 e chegou ao clube com os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso de Rezende.

Durante a apresentação, Dorival comentou que outras equipes o procuraram

“Agradeço às equipes que entraram em contato. Logo no primeiro dia, surgiu uma oportunidade, mas eu precisava de uma pausa. Não voltaria ao trabalho antes do mês seguinte. A saída anterior foi marcante para mim, os resultados não aconteceram como eu esperava” afirmou o treinador.

Contudo, antes de fechar com Dorival, a diretoria do Corinthians tentou contratar Tite. No entanto, por questões relacionadas à saúde mental, ele optou por não assumir o cargo, alegando necessidade de descanso. A partir daí, o clube voltou suas atenções para Dorival, que acabou acertando sua chegada.

Na coletiva, o técnico também falou sobre Tite, ex-Corinthians

“O nível de cobrança e de preocupações no futebol é altíssimo. As pessoas não fazem ideia do que isso representa e provoca, inclusive no ambiente familiar. Imagino o que o Tite deve ter passado, e talvez ainda esteja passando. Torço por uma recuperação rápida. Tenho muito carinho por ele — jogamos juntos. Todo profissional do esporte no Brasil corre um risco enorme. A pressão beira o absurdo, a ponto de afetar o equilíbrio emocional em casa. Precisamos olhar para isso com mais atenção e preparar melhor nossos atletas e técnicos para suportar essa carga tão pesada” concluiu Dorival.

