Inter comprova indício do uso de time reserva com preservação de trio titular

A possibilidade de o técnico Roger Machado escalar um Inter reserva no jogo contra o Maracanã, nesta terça-feira (29), tornou-se mais concreta. Isso porque o comandante optou por preservar um trio de titulares. O zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei e o meio-campista Bruno Henrique nem sequer estão na lista de relacionados.

Assim, a tendência é de que Rogel esteja entre os 11 iniciais no lado direito da zaga para substituir Vitão. Ramon é o principal candidato a ganhar a vaga de Bernabei. Por outro lado, Fernando voltou a ficar disponível após ser ausência na vitória sobre o Juventude devido a uma pancada no tornozelo. Com isso, há uma disputa em aberto entre Thiago Maia e Ronaldo para o lugar de Bruno Henrique.

Ainda há a chance de o próprio volante Fernando, o lateral-direito Aguirre, o meio-campista Alan Patrick e os atacantes Valencia e Wesley ganharem descanso e começarem no banco. O argentino permaneceria como reserva e Nathan teria uma sequência como titular. Óscar Romero despontaria como o substituto imediato de Alan Patrick.

Gustavo Prado e Vitinho devem formar a dupla de pontas. Wesley pode ser novamente improvisado como centroavante. Especialmente depois da confirmação que Borré será desfalque por lesão muscular.

Assim, o provável time titular é: Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel, Ramon; Fernando (Ronaldo) e Thiago Maia; Vitinho, Romero, Gustavo Prado; Valencia (Wesley).

Inter busca se precaver a possíveis surpresas

A maratona exaustiva de compromissos contribuiu para colocar em prática a estratégia de preservar algumas das principais peças. O adversário mais frágil também motiva a decisão. Apesar disso, o plano não diminui o comprometimento do Colorado. Na verdade, há uma atenção para evitar um resultado surpreendente na estreia da equipe pela Copa do Brasil. Portanto, evitar situações incômodas como a eliminação para o Globo.

