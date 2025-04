CBF aguarda definição do Real Madrid para selar acordo com Ancelotti

CBF e Carlo Ancelotti já estão acertados, e o treinador deve chegar no início de junho para comandar a Seleção Brasileira. A entidade máxima do futebol brasileiro, assim, espera somente uma decisão do Real Madrid para concretizar de vez a contratação do italiano. O presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, ainda vai se reunir com o treinador para selar a saída.

A especulação é que o clube espanhol possa anunciar, antes do fim da LaLiga, que Ancelotti não permanecerá na próxima temporada e nem para a disputa do Mundial de Clubes. Esse cenário abriria caminho para que o treinador conduza uma “despedida oficial” nos jogos finais do Real. Esse desfecho pode depender do resultado do clássico entre Real Madrid e Barcelona, especialmente se o Barça vencer o Valladolid e tiver a chance de conquistar o título diante do rival.

Nos bastidores do Real Madrid, a esposa de Ancelotti indicou a saída do clube. Ela disse a frase “nos vemos no Brasil” ao conversar com membros do staff de jogadores do clube merengue, após a final da Copa do Rei. A informação inicial é da “TNT Sports”.

Além disso, os termos e valores discutidos atualmente seguem a base do que foi pré-acordado em 2023. Isso significa que o salário de Ancelotti no Brasil ficaria em um patamar similar ao que ele recebe atualmente no Real Madrid. Assim, seria cerca de 10 milhões de euros por temporada.

O desejo da CBF é para que Ancelotti tenha tempo para conseguir convocar a Seleção para seus primeiros compromissos. Com isso, ele poderá comandar o Brasil nos dois jogos da próxima Data Fifa contra o Equador e o Paraguai, nos dias 4 e 9 de junho. A expectativa, aliás, é que o treinador esteja em solo brasileiro a partir de 26 de maio, quando assumirá oficialmente o comando da Seleção e anunciará pessoalmente os convocados para os amistosos de junho.

Ancelotti, antigo sonho do Brasil

A CBF tentou a contratação do treinador em 2023. Porém, na ocasião, o italiano acabou renovando com o Real Madrid. Após uma temporada frustrante do clube espanhol, o treinador ficou em baixa e mesmo com contrato até junho de 2026 já era tratado como carta fora do baralho.

O italiano deverá ser o primeiro treinador estrangeiro a comandar a Seleção de forma definitiva. A contratação de Ancelotti tem a disputa da Copa do Mundo de 2026 como prioridade. Em sua segunda passagem pelo clube espanhol, Ancelotti comandou o Real por quatro temporadas. Ele conquistou pelo clube espanhol diversas taças, entre elas: três títulos da Liga dos Campeões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.