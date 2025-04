Barcelona x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes na semifinal da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (30), Barcelona e Inter de Milão se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, no primeiro duelo entre as equipes na luta por uma vaga na final. O jogo da volta está marcado para o próximo dia 6 de maio, no Giuseppe Meazza, na Itália. Quem avançar encara o vencedor de Arsenal x PSG.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o Barcelona

O Barça faz uma grande temporada sob o comando do técnico Hansi Flick e chega embalado após a conquista da Copa do Rei sobre o Real Madrid. Além disso, o time catalão está em vantagem na briga pelo título do Campeonato Espanhol.

Dono da segunda melhor campanha da fase de liga da Champions, o Barça eliminou o Benfica nas oitavas de final e passou pelo Borussia Dortmund nas quartas.

Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (29), véspera da partida, o técnico Hansi Flick confirmou que o goleiro Szczesny será o titular no gol do Barcelona. Havia dúvida sobre o polonês, Ter Stegen, recuperado de lesão, e Iñaki Peña.

Contudo, o artilheiro Lewandowski ainda não está em condições de jogo e será desfalque nesta quarta-feira. O atacante polonês sofreu uma lesão muscular na perna esquerda diante do Celta de Vigo, no Campeonato Espanhol, há 10 dias, e desde então segue no departamento médico do clube.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Hansi Flick repita a escalação que venceu o Real Madrid na final da Copa do Rei. A vitória por 3 a 2 sobre o rival, na prorrogação, confirmou o segundo título do clube nesta temporada. Antes, a equipe conquistou a Supercopa da Espanha, também em cima do time merengue.

Como chega a Inter de Milão

Por outro lado, a Inter também aparece como uma das candidatas ao título da Champions. O time italiano teve a mesma campanha do Barcelona na fase de liga e passou por Feyenoord e Bayern de Munique nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

No entanto, a Inter não atravessa uma boa fase na temporada. O time vem de um tropeço em casa para a Roma e viu o Napoli abrir vantagem na briga pelo título do Campeonato Italiano nesta reta final de temporada. Além disso, são quatro partidas sem vitória, com três derrotas seguidas.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi precisa se reinventar para sair de Barcelona com um bom resultado. Por fim, a Inter segue com o desfalque do lateral Pavard, lesionado, enquanto a boa notícia fica por conta do retorno do atacante Marcus Thuram, recuperado de um problema muscular.

Barcelona x Inter de Milão

Semifinal da Champions 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 30/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Catalunha.

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez e Martin; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Barella e Dimarco; Lautaro Martínez e Arnautovic (Thuram). Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: Clément Turpin (FRA).

VAR: François Letexier (FRA).

