Juventude x Palmeiras (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (30), Juventude e Palmeiras fazem um confronto inédito no futebol feminino, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 16h (de Brasília).

Onde assistir

Não haverá transmissão oficial.

Como chega o Juventude

Com apenas cinco pontos em sete rodadas, o Juventude ocupa a 13ª colocação, perto da zona de rebaixamento. No entanto, jogará em casa e encara um adversário que nunca enfrentou. Sob o comando de Luciano Brandalise, a equipe aposta nos gols de Kamile Loirão para conquistar os três pontos e subir na tabela.

Como chega o Palmeiras

O Verdão somou 14 pontos nas sete primeiras rodadas, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Está dentro do grupo que avança para a próxima fase e busca melhorar sua posição geral. Laís Estevam e Amanda Gutierres lideram as esperanças de gols da equipe. Comandado por Camilla Orlando, o Palmeiras vem de derrota em casa para a Ferroviária e, agora, fora de seus domínios, precisa de um resultado positivo.

JUVENTUDE x PALMEIRAS

8ª rodada do Brasileirão Feminino

Data-Hora: 30/4/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Montanha dos Vinhedos – RJ

JUVENTUDE: Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Duda Tosti; Jaielly, Teté (Drielly) e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

PALMEIRAS: Natascha; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora e Fe Palermo; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha e Yoreli Rincon ; Lais Estevam e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

