Santos tenta parcelar rescisão com Pedro Caixinha antes de registrar Cléber Xavier

A diretoria do Santos tenta negociar o parcelamento da multa de rescisão de Pedro Caixinha, demitido há duas semanas após uma sequência negativa de resultados no Brasileirão de 2025. Sem acordo com o ex-treinador, o clube ainda não conseguiu registrar Cléber Xavier no BID da CBF para assumir o comando da equipe.

O valor da multa rescisória chega a 2 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões). Enquanto não quita essa dívida, o Santos permanece impossibilitado de inscrever Cléber, já que o contrato com Caixinha continua em vigor. Segundo a diretoria, o impasse ocorre devido a pendências com o agente do português, que exige o pagamento de uma comissão para formalizar o desligamento. O clube optou por manter esse valor em sigilo.

Caixinha havia assinado contrato até o fim da gestão de Marcelo Teixeira, em dezembro de 2026. Mesmo assim, o Santos decidiu encerrar o vínculo após somente quatro meses, pressionado pelos resultados ruins. Antes da estreia no Brasileirão, o time caiu na semifinal do Paulistão ao perder para o Corinthians, que se sagrou campeão estadual. A demissão abriu caminho para Cléber Xavier assumir o comando técnico.

Estreia de Cléber Xavier no Santos

Cléber se apresentou no CT Rei Pelé na manhã desta terça-feira, ao lado do preparador físico Fábio Mahseredjian. Além dele, Matheus Bachi, filho do técnico Tite, também integrará a comissão técnica. O novo treinador assinou contrato até o fim do ano, com multa rescisória considerada baixa. Já nesta terça-feira (29), ele comandou as primeiras atividades e, se a situação com Caixinha for resolvida a tempo, fará sua estreia na próxima quinta-feira (1º), contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto acontecerá na Vila Belmiro, às 18h ( de Brasília).

