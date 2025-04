Em fase final na troca de gramado sintético, Arena MRV tem vistoria marcada

A Arena MRV não recebe jogos desde a última temporada. Aliás, último jogo com torcida foi na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo em novembro. No entanto, após o confronto, o Galo chegou a atuar no estádio, mas de portões fechados por motivos de punição às brigas que ocorreram na decisão.

A previsão inicial era que a Arena MRV estaria disponível para receber partidas no início de abril. Porém, por conta de uma greve na receita federal, o gramado, importado da Europa, teve um atraso na entrega, o que atrasou para instalação.

Vale ressaltar, portanto, que o Galo ainda não atuou na Arena MRV nesta temporada. Assim, o Atlético jogou todas as partidas no Mineirão – onde continuará jogando até a finalização das obras na arena.