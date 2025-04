São Paulo x Atlético-MG (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Atlético-MG medem forças nesta quarta-feira (30/4), às 20h30, no CT de Cotia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. As equipes, aliás, precisam vencer para subir na tabela e sonhar com uma vaga na próxima fase. Afinal, o Tricolor é o 11° colocado, com nove pontos, enquanto o Galo está mais para baixo, na 16° posição, com sete pontos somados.

Onde assistir

A partida terá transmissão da SPFC Play.

Como chega o São Paulo

O Tricolor ainda tenta buscar um entrosamento e uma melhora na temporada. Afinal, após vencer a Copinha em janeiro, muito dos destaques do time subiram para o profissional e o técnico Allan Barcellos trabalha para encontrar uma nova formação. Contudo, o São Paulo vem de dois jogos sem vencer, sendo uma goleada sofrida contra o Vasco por 4 a 1 em seu último compromisso. Assim, a equipe precisa vencer para se aproximar da zona de classificação.

Como chega o Atlético-MG

Já a fase do Galo é mais complicada. Afinal, a equipe venceu apenas uma vez neste Brasileirão Sub-20. Além disso, o Atlético-MG vem de empates contra o Cruzeiro e Botafogo, além de uma derrota para o Corinthians. Na 16° colocação, o time precisa reagir rápido para chegar no G-8. A grande esperança fica por conta de Lucas Louback, artilheiro do time com quatro gols em seis partidas nesta competição e grande destaque no torneio.

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG (SUB-20)

8° rodada do Brasileirão Sub-20

Data-Hora: 30/4/2025 (terça-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: CT de Cotia, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Igão, Lucas Loss e Guilherme Reis; Andrade, Guilherme Batista e Pedro Ferreira; Matheus Ferreira, Paulinho e Djhordney. Técnico: Allan Barcellos

ATLÉTICO-MG: Pedro Cobra; Lucas Souza, Dudu, Renan e Kauan Guilherme; Pedro Oliveira, Alisson Souza e Mathias; Cauã, Erick e Ryan. Técnico: Leandro Zago

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

Auxiliares: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

