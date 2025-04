Rüdiger passa por cirurgia e está fora do restante da temporada do Real Madrid

Rüdiger se machucou na prorrogação da final da Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona e acabou expulso por reclamação já no banco de reservas. Com a lesão, ele está fora do restante do Campeonato Espanhol, única competição que o clube disputa nesta reta final de temporada. O zagueiro sofreu uma ruptura parcial no menisco externo da perna esquerda e passou por cirurgia nesta terça-feira (39). Segundo comunicado oficial do Real Madrid, o procedimento foi realizado com sucesso.

De acordo com informações do jornal ‘Marca’, o tempo de recuperação deve ser de quatro a seis semanas. Como a última rodada do Campeonato Espanhol está marcada para 25 de maio, é pouco provável que Rüdiger volte a tempo. Por isso, o foco agora é deixá-lo pronto para o Mundial de Clubes, que começa em 15 de junho, e para a Liga das Nações.

Aos 32 anos, o defensor é peça-chave na seleção comandada por Julian Nagelsmann. A Alemanha enfrenta Portugal na semifinal da Liga das Nações, no dia 4 de junho. Ainda não se sabe se ele terá condições de jogo, mas o Real Madrid deve priorizar a preparação para a próxima temporada e não pretende forçar seu retorno. Schlotterbeck e Musiala também são dúvidas para os compromissos da seleção.

Parte médico de Rüdiger. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 29, 2025

Rudiger punido por expulsão na final da Copa do Rei

O Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol aplicou uma punição pesada ao jogador por seu comportamento na final da Copa do Rei. O zagueiro foi suspenso por seis jogos após jogar uma garrafa em campo, enquanto estava no banco de reservas, e depois reagir de forma agressiva ao receber o cartão vermelho.

Apesar da suspensão, Rüdiger deve cumprir a maior parte da pena durante o período de recuperação, já que ficará afastado por cerca de um mês e meio.

