PSG vence o Arsenal em Londres e fica a um empate da final da Champions

O PSG está a um empate de confirmar a classificação para a segunda final de Champions da história do clube. O Paris Saint-Germain venceu o Arsenal por 1 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, e abriu uma grande vantagem na semifinal do torneio mais importante do futebol europeu. Dembélé, logo aos quatro minutos de jogo, marcou o gol da vitória da equipe visitante nesta terça-feira (29).

Dessa maneira, um simples empate no Parque dos Príncipes, no próximo dia 7 de maio, garante a classificação do PSG para a final da Champions. Por outro lado, o Arsenal precisa vencer por ao menos um gol de diferença para forçar uma prorrogação. Um triunfo por dois ou mais gols de diferença dos Gunners, em Paris, leva o clube londrino para a decisão.

Quem avançar para a final encara o vencedor do confronto entre Barcelona e Inter de Milão. A decisão da Champions está marcada para o dia 31 de maio, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

O PSG, que conquistou o título do Campeonato Francês antecipadamente, faz uma grande temporada sob o comando do técnico Luis Enrique e sonha com a conquista inédita da Champions. No entanto, a partida também trouxe uma preocupação. Isto porque Dembélé sentiu um desconforto no segundo tempo e precisou deixar o gramado aos 25 minutos. Ao sair do campo, o camisa 10 foi direto para o vestiário e preocupa para o jogo da volta.

Por outro lado, o Arsenal viu o Liverpool conquistar o título da Premier League no último final de semana e aposta todas as suas fichas na Champions, onde também busca a conquista inédita.

Arsenal x PSG

O PSG surpreendeu no primeiro tempo e calou o Emirates Stadium. Logo aos quatro minutos, Dembélé tabelou com Kvartskhelia e acertou um belo chute para abrir o placar para os visitantes. O Arsenal sentiu o golpe e o goleiro Raya precisou fazer ao menos mais três boas defesas para evitar o segundo gol dos parisienses. Os Gunners só acordaram a partir dos 35 minutos, quando o goleiro Donnarumma passou a ter protagonismo no jogo e segurou a vitória parcial na primeira etapa.

O Arsenal voltou do intervalo com outra postura e assumiu o controle da partida. Logo aos quatro minutos, Merino teve um gol anulado por impedimento e os donos da casa foram para cima. Aos 10 minutos, Donnarumma fez uma defesa espetacular e evitou o gol de Trossard após grande jogada de Declan Rice. Por outro lado, o PSG tentou cadenciar mais o jogo e diminuiu o ritmo quando tinha o controle da bola. O time francês ainda teve oportunidades de ampliar a vantagem, mas o placar de 1 a 0 prevaleceu até o fim.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.