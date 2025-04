CSA x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio enfrenta o CSA, nesta quarta-feira (30/05), no Rei Pelé, em Maceió, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Grêmio enfrenta o CSA nesta quarta-feira (30/05), às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O embate ocorrerá no estádio Rei Pelé, em Maceió. As duas equipes iniciaram suas trajetórias na competição desde a primeira fase. Os gaúchos eliminaram o São Raimundo-RR e o Athletic, de Minas Gerais, enquanto os alagoanos superaram o Boavista e o Tuna Luso.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva da Amazon Prime no serviço de streaming.

Como chega o CSA

O Azulão passa por um período de cinco jogos sem perder, levando em conta o Estadual e a Série C, com uma vitória sobre o Naútico em seu último compromisso. A propósito, a expectativa é de que o treinador Higo Magalhães retome o esquema tático com quatro jogadores no meio de campo. Portanto, Klenisson deve perder a vaga para Vander.

Como chega o Grêmio

O Imortal acumula um sentimento de frustração em seus últimos três jogos, já que deixou escapar os resultados positivos em todos eles pela sua fragilidade defensiva. Com isso, vem de uma sequência com três empates. Dois desses tropeços ocorreram no Campeonato Brasileiro, competição na qual o time se encontra na zona de rebaixamento.

Apesar de ter dois confrontos diretos pelo próprio Brasileirão e pela Sul-Americana, o técnico Mano Menezes está inclinado a manter a base do time que iniciou o empate com o Vitória. A única alteração deve ser na lateral direita, com a entrada de João Pedro no lugar de Igor Serrote. Aravena era dúvida por incômodos musculares na coxa direita. Exames de imagem não constataram a contusão muscular, porém o chileno provavelmente será poupado por falta de condições físicas ideais. Afinal, o intervalo entre os jogos do Tricolor gaúcho foi de apenas dois dias.

CSA X GRÊMIO

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 30/04/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

CSA: Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Betão, Marcão (Islan), Roberto; Camacho, Gustavo Nicola, Vander; Brayann, Tiago Marques e Guilherme Cachoeira. Técnico: Higo Magalhães.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti, Cristaldo; Edenilson, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira (RJ)

