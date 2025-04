Palmeiras encerra preparação, e trio volta a treinar com elenco

O Palmeiras encerrou a preparação para o duelo contra o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (29), na Academia de Futebol. Dessa maneira, o técnico Abel Ferreira ganhou novidades em campo.

Murilo, Mayke e Raphael Veiga, em transição entre as partes física e técnica, trabalharam com o elenco do Verdão. O zagueiro, inclusive, está relacionado para o jogo pela Copa do Brasil. Por outro lado, Marcos Rocha e Bruno Rodrigues também estão na fase de transição. Contudo, seguiram em trabalhos à parte do plantel.

Por conta da maratona de jogos, Abel Ferreira pode fazer algumas mudanças na equipe para a partida contra o Ceará, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (30), no Castelão. Assim, um provável time para pegar o Vozão tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López (Vitor Roque).

Após o primeiro jogo fora de casa, o Palmeiras decide sua vaga no Allianz Parque, no dia 22 de maio. O Verdão vem de uma derrota em casa por 1 a 0 para o Bahia, com gol nos acréscimos, no último domingo. O revés quebrou uma sequência de sete vitórias consecutivas.

