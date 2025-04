Memphis Depay deve desfalcar o Corinthians contra o Novorizontino

O Corinthians deve ter um desfalque importante para o jogo contra o Novorizontino, nesta quarta-feira (29), no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Afinal, o atacante Memphis Depay ficou fora do treino desta terça, no CT Joaquim Grava, e não deve ser relacionado para a partida.

Assim, o holandês ficou na parte interna do CT sob os cuidados dos fisioterapeutas. O camisa 10 sofreu traumas na perna e no pé direito no último domingo, na goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 0. Exames diagnosticaram os problemas na última segunda e afastaram o jogador das atividades com os demais companheiros.

Já o zagueiro Gustavo Henrique também ficou fora do trabalho de aquecimento, liberado para os jornalistas. No entanto, o defensor acabou poupado para um controle de carga. Quem também está fora é o meia Rodrigo Garro, que desfalcará o Timão por mais três semanas.

O Alvinegro viaja ainda nesta terça-feira para São José do Rio Preto para o confronto contra o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), desta quarta. O jogo marca a estreia do Corinthians na Copa do Brasil.

Além disso, será o primeiro jogo do técnico Dorival Júnior no comando do Timão. Ele chegou para substituir Ramón Díaz, demitido há quase duas semanas.

