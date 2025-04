Cruzeiro x Flamengo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Flamengo voltam a campo nesta quarta-feira (30), às 19h, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, em confronto pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A Raposa ainda não sabe o que é perder na competição e ocupa a vice-liderança, com 19 pontos, mesmo número de pontos que a líder Ferroviária. Do outro lado, o Rubro-Negro, porém, está na oitava colocação, com 10 pontos, e quer permanecer na zona de classificação para próxima fase.

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Flamengo, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino aliás, terá transmissão do Sportv (canal fechado)

Como chega o Cruzeiro

Um dos principais candidatos ao título, o Cruzeiro acumula seis vitórias e apenas um empate na competição. Na última rodada, a Raposa, afinal, derrotou o Bragantino pelo placar de 2 a 1, na Arena Gregorão, em Contagem. O clube celeste, aliás, pode assumir a liderança em caso de vitória sobre o Flamengo e um tropeço da Ferroviária, que enfrenta o Fluminense, em Moça Bonita.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, as Meninas da Gávea chegam motivadas e buscam a quarta vitória no Brasileirão Feminino. Na última rodada, o Fla venceu o Juventude por 2 a 0, na Ilha do Governador. Em caso de vitória e tropeços de adversários, o Fla de Rosana Augusto, assim, pode terminar a rodada na quinta posição. A experiente Cristiane, portanto, é a esperança de gols para equipe rubro-negra.

CRUZEIRO x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro Feminino – 8ª rodada

Data-Hora: 30/4/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

Onde assistir: Sportv (canal fechado)

CRUZEIRO: Camila Rodrigues; Isabela Fernandes, Isa Haas, Paloma e Gisseli; Lorena Bedoya, Pri Back, Gaby Soares e Letícia Ferreira; Byanca e Marília. Técnico: Jonas Urias.

FLAMENGO: Vivi; Fabi Simões, Núbia, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Glaucia; Fernanda, Laysa e Cristiane. Técnico: Rosana Augusto.

Árbitra: Adeli Mara Monteiro (SP)

Assistentes: Juliana Nascimento da Silva e Andressa Oliveira Pereira (Ambas MG)

