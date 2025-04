CBF bate recorde de receita e supera R$ 1,5 bilhão em faturamento

Renovação com a Nike turbinou as contas da CBF em 2024 - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

A CBF anunciou nesta terça-feira (29) que chegou a uma receita bruta de R$ 1,5 bilhão em 2024, valor R$ 300 milhões maior do que o balancete de 2023. O superávit neste período foi de R$ 107 milhões.

É a maior receita bruta da história da entidade. O balanço, apresentado à Assembleia Geral, formada pelos representantes das 27 federações, acabou aprovado por unanimidade.

No fim do ano passado, a CBF renovou contrato com a Nike até 2038, o que turbinou as contas e ajudou para que os números ficassem ainda maiores no balanço. Além disso, a CBF teve aumento em receitas como direitos de transmissão e comerciais (35%), bilheteria (46%) e registros (23%).

Além disso, a confederação declarou ainda em seu site oficial que os investimentos no futebol ultrapassaram R$ 1 bilhão pela primeira vez na história. Desse total, R$ 734 milhões foram destinados para o futebol nos estados, 39% a mais do que no ano anterior.

“A CBF não é um banco e estes investimentos no fomento do futebol refletem nossa decisão estratégica de cumprir fielmente a missão institucional da entidade. Assim, na qualidade de uma associação sem fins lucrativos, aplicar suas receitas na manutenção de seus objetivos sociais. Isso sem abrir mão da austeridade e disciplina financeira”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

